Bielefeld (ots) - Das Erzbistum Paderborn (1,5 Millionen Gläubige in 703 Gemeinden) erlaubt protestantischen Ehepartnern die Teilnahme an der Kommunion. Gläubigen, die in einer konfessionsverbindenden Ehe lebten, solle ein Weg pastoraler Begleitung offenstehen, "auf dem im Einzelfall ein Kommunionempfang möglich werden kann", sagte Erzbischof Hans-Josef Becker (70) dem WESTFALEN-BLATT (Samstag). Damit reagiert er auf den Kompromiss der katholischen Bischöfe im Kommunionsstreit. Die Bischöfe hatten sich darauf verständigt, dass die jetzt veröffentlichte Orientierungshilfe kein offizieller Beschlusstext der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) ist. Jeder einzelne Bischof entscheidet selbst, ob er die Handreichung in seiner Diözese in Kraft setzt. Becker sagte, er habe in der jüngsten Sitzung des Priesterrats des Erzbistums seine Einordnung vorgetragen und die Erwartung formuliert, "dass sich alle Seelsorger im Erzbistum Paderborn mit der Orientierungshilfe intensiv vertraut machen und entsprechend seelsorglich verantwortbar handeln". Becker sagte weiter: »Konfessionsverbindende Ehepaare und Familien liegen uns ebenso am Herzen wie die Ökumene.«



