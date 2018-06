Nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Kalenderwoche 26 kommt ein Blick auf den sich positiv entwickelnden Markt der Mittelstandsanleihen gerade recht: so kann bspw. in dieser Woche die Semper idem Underberg AG ihre neue sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 25 Millionen erfolgreich am Kapitalmarkt platzieren. Der Zinssatz für die Underberg-Anleihe 2018/24 wurde aufgrund des hohen Investoreninteresses auf 4,00% p.a. und somit am unteren Ende der Zinsspanne von 4,00% p.a. bis 4,50% p.a. festgelegt.

Als Anleihedebütantin bringt die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe derzeit ihre erste Unternehmensanleihe auf den KMU-Anleihen-Markt. Anleger dürfen sich dabei über einen jährlichen Zinskupon von 5,75% freuen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2022. Die Starnberger Modefirma More & More GmbH hat ihre Unternehmensanleihe 2013/18 hingegen fristgerecht zurückgezahlt und verabschiedet sich somit vorerst vom Minibond-Segment. Die im Juni 2013 mit einem Volumen von 8 Millionen Euro und einem Zinskupon von 8,125 Prozent emittierte More & More-Anleihe (A1TND4) wurde später um 1,5 Millionen Euro auf 9,5 Millionen Euro aufgestockt. Durch mehrere Rückkauf-Angebote wurde das Volumen bereits vorzeitig auf 5,6 Millionen Euro reduziert, bevor es nun gänzlich zurückgezahlt wurde.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder

Vom Fußball zum Golf - im Anleihen-Barometer der KFM Deutsche Mittelstand AG wird die 8,00%-Anleihe der GOLFINO AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...