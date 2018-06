Frankfurt/Main (ots) - Mario Venzago, Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Berner Symphonieorchesters, wird 70. Seit nunmehr acht Jahren formt und prägt er diesen Klangkörper entscheidend und mit nachhaltiger Ausstrahlung. Daneben gastiert Venzago weiterhin weltweit bei vielen der großen internationalen Orchester. Seine Gesamtaufnahmen der Orchesterwerke von Schumann, Nono, Bruckner und Brahms erregten Aufsehen. Zudem hat er fast alle wichtigen Werke von Othmar Schoeck auf CD aufgenommen und gilt als dessen kompetentester Fürsprecher.



Als Chefdirigent in Heidelberg, Basel, San Sebastian, Graz, Frankfurt (Kammerphilharmonie, heute Bremen), Göteborg, Baltimore (Summer Fest) und Indianapolis hinterließ er tiefe Spuren: Immer wieder hinterfragt er radikal und aufs Neue die Traditionen, geht zurück zu den Quellen und forscht und ergänzt unermüdlich.



So komplettierte er unlängst Schuberts «Unvollendete», spielte Webers «Freyschütz» mit Rezitativen (nach Berlioz) und präsentierte als Erster Janaceks Glagolytische Messe im Gewand der Urfassung. Seine Markenzeichen sind Interpretationen von hoher Emotionalität und großer interpretatorischer Freiheit - und - der rote Schal! Seine Lust, Neues zu bewegen und Altes neu zu sehen, verspricht noch viele Höhepunkte.



