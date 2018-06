Bekanntmachung: Regulierter Markt - Prime Standard



Einführung am 2. Juli 2018



Ahlers AG, Herford



Die ordentliche Hauptversammlung sowie die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre der Ahlers AG, Herford vom 24. April 2018 haben u. a. die Umstellung der Verbriefung der zum Börsenhandel zugelassenen auf den Inhaber lautenden Aktien (ISIN DE0005009708 für die Stammaktien und DE0005009732 für die Vorzugsaktien) in auf den Namen lautende Aktien und die Umwandlung der bisher auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien (DE0005009732) in auf den Namen lautende Stammaktien beschlossen. Ferner wurde beschlossen, die Vinkulierung der bisher noch nicht zum Börsenhandel zugelassenen Namensaktien (DE0005009740) entfallen zu lassen.



Die Bestände an den betroffenen Aktien der Gesellschaft werden im Verhältnis 1 : 1 umgestellt.



Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden heute in das Handelsregister des Amtsgerichts Bad Oeynhausen eingetragen und damit wirksam.



Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 43.200.000,00 ist nunmehr in Stück 13.681.520 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) eingeteilt. Diese Aktien werden unter ISIN DE0005009740 gehandelt werden.



Daher wird die Notierung der



auf den Inhaber lautenden Stammaktien

ISIN: DE0005009708

und der

auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien

ISIN: DE0005009732

eingestellt.



Einstellung der Preisermittlung mit Ablauf des 29. Juni 2018.



Hinweis: Mit Ablauf des letzten Handelstages erlöschen alle Aufträge; es findet kein Übertrag statt.



Die Notierung der Aktien der Ahlers AG wird wie folgt am 2. Juli 2018 aufgenommen:



Stück 13.681.520

auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien)

mit laufender Gewinnanteilberechtigung



und zwar



Stück 6.081.206

auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien)

aus der Umstellung von auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien



sowie



Stück 500

auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) nach Aufhebung der Vinkulierung



sowie



Stück 7.599.814

auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) aus der Umstellung der Verbriefung



ISIN: DE0005009740

Kleinste handelbare Einheit: 1

Handelswährung: EUR

Abrechnungswährung: EUR

Notierungsart: Stücknotiz

Instrumenten Typ: EQU

CCP: Ja

Erster Handelstag: 02.07.2018



Handelsmodell: Fortlaufende Auktion mit Spezialist

Einzelauktion: Nein

Spezialist / CBF Nr.: Baader Bank Aktiengesellschaft / 7881



Frankfurt am Main, den 29. Juni 2018

Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung