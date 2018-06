Die EZB und ihr schlechtes Timing: Ist das Absicht?

Es muss wohl sehr viel passieren, damit die EZB von ihrem Kurs noch Abstand nimmt. Das letzte Statement zur Geldpolitik war ziemlich eindeutig. Demnach läuft das Programm bis September wie gehabt weiter. Darauf folgt eine Halbierung der Käufe in den verbleibenden Monaten des Jahres (Grafik 1). 2019 werden dann keine Staatsschulden mehr gekauft.

Das Programm wird am Ende fast vier Jahre lang gelaufen sein. In dieser Zeit hat die Notenbank einen erheblichen Teil der Staatsschulden übernommen (Grafik 2). Bis Ende 2018 wird die EZB fast 2,2 Billionen Euro an Schulden vom Markt genommen haben. Allein auf Deutschland entfallen gut 500 Mrd. Das entspricht knapp 25?% aller ausstehenden Schulden der Bundesrepublik.

