Autozölle: Droht ein weiteres Trump-Ge(t)witter?

Bisher ging es im Handelsstreit um kleine Brötchen. Jetzt ist damit Schluss. Der Automarkt ist gewaltig. Es geht um viele hundert Milliarden Dollar pro Jahr und die USA importieren viele Autos. Inzwischen kommt über ein Drittel der in den USA verkauften Autos aus dem Ausland.

Der Wert der importierten Autos liegt bei über 200 Mrd. Dollar pro Jahr (siehe Grafik). Der Anteil dieser an allen verkauften Fahrzeugen ist mit einem Fünftel stattlich. Der Anteil der Anzahl an Importfahrzeugen ist dabei größer als der Wert. Das liegt vor allem daran, dass viele der in den USA beliebten größeren Autos, SUVs und kleinen Trucks vor Ort produziert werden und diese teurer sind als ein Fiat Kleinwagen.

