Welch ein Jubel, welch ein Trubel, welche Freude nach dem Gipfel: Jetzt also ist sie da, die "europäische" Lösung der" Flüchtlingsfrage". So ging es los am Samstag. Dumm nur: mit jeder Stunde wurde die entspannte Sommerstimmung hitziger. In Brüssel wurde nichts geklärt. Die "Basler Zeitung" spottet über den "Gipfel der Beschlüsslein".

