Unterföhring (ots) - Bananenflanke. Trotz des sportlichen Ausnahmezustandes verzeichnet die deutsche Sendergruppe der ProSiebenSat.1 Group im 2. Quartal im Vergleich zum 1. Quartal 2018 ein Wachstum von +0,3 Prozentpunkten (Q2 2018: 27,1% MA vs. Q1 2018: 26,8 % MA). Den Fußballmonat Juni schließen die Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - mit einem Marktanteil von 24,4 Prozent. Zum Vergleich: Die IP-Gruppe (RTL, VOX, SUPER RTL, n-tv, NITRO und RTLplus) verliert 2,7 Prozentpunkte im Quartalsvergleich (Q2 2018: 23,0% MA vs. Q1 2018: 25,7% MA).



Die Senderergebnisse im Einzelnen:



SAT.1 punktet mit Fußball, Frauen und Frühstück Im Juni 2018 liefert SAT.1 mit "Luke! Die WM und ich" einen schönen Vorgeschmack auf die Fußball-WM und erreicht sehr gute 11,2 Prozent Marktanteil. "Criminal Minds" punktet mit der Folge "Liebling der Frauen" und hervorragenden 12,3 Prozent. "Julia Leischik sucht ..." und findet - gemeinsam mit 12,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Und das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bleibt gewohnt stark mit bis zu 19,4 Prozent Marktanteil am Morgen. Im zweiten Quartal gewinnt SAT.1 in der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen 0,2 Prozentpunkte (Q1: 7,8% MA, Q2: 8,0% MA), bei den 14- bis 49-Jährigen hält sich der Sender mit 7,9 Prozent Marktanteil stabil (Q1: 8,0% MA). Den Juni schließt SAT.1 mit 6,9 Prozent Marktanteil ab (Z. 14-59 J.: 7,3% MA). Ausblick Juli: Der neue SAT.1-Vorabend startet am 16.7. mit "Genial daneben - Das Quiz", ab 30.7. kommt "Endlich Feierabend!" dazu.



ProSieben behauptet sich gegen die WM2018 Gut programmiert im WM2018-Monat Juni: ProSieben zeigt Robustheit und schließt den Monat mit 8,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) ab. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt die relative Stärke von ProSieben: Alle anderen großen Nicht-Fußball-Sender verlieren deutlich mehr Marktanteile. Bei jungen Zuschauern (Z. 14-39 J.) ist ProSieben Marktführer mit 11,2 Prozent Marktanteil unter den Nicht-Fußball-Sendern - nur knapp hinter dem ZDF und Das Erste. Nach der WM startet ProSieben am 18.7. wieder mit "Grey's Anatomy" und zwei Wochen später mit dem Spin Off "Seattle Firefighters - Die jungen Helden". Die ProSieben-Sommerspiele beginnen am Mittwoch, 26.7., mit einem Sängerduell bei "Schlag den Star": Pietro Lombardi gegen Gil Ofarim.



kabel eins wächst: 4,9 Prozent im zweiten Quartal 2018 kabel eins weiter im Aufwärtstrend: Mit einem Plus von 0,2 Prozentpunkten und einem Marktanteil von guten 4,9 Prozent schließt kabel eins das zweite Quartal 2018 ab (Q1: 4,7% MA). Besonders erfolgreich lief es im Juni 2018 für die eigenproduzierten Factual-Formate "Abenteuer Leben täglich", "K1 Magazin" und "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" mit Spitzenwerten von bis zu 7,2 Prozent Marktanteil. Den Fußball-WM-Monat schließt kabel eins mit 4,4 Prozent Marktanteil ab. Ausblick Juli: Einen außergewöhnlichen Blick in den Krankenhausalltag gewährt "Die Klinik" (ab 17.7.). Den 70. Geburtstag von Otto Waalkes feiert kabel eins mit Spielfilmen und einer exklusiven Doku (22. und 23.7.) und besonders lecker wird es in der "Food-Woche" (ab 29.7.).



Frauenpower im WM-Monat: sixx im Juni erneut über Vorjahr Starkes Quartal, guter Monat: Mit 1,4 (Q2, Vorjahr: 1,2% MA) und 1,2 Prozent Marktanteil (Juni, Vorjahr: 1,1% MA) ist sixx weiter auf Wachstumskurs trotz WM (Z. 14-49 J.). Zu den Quoten-Highlights im Juni zählen "Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen" am Mittwoch, die Crime-Serien am Dienstag oder auch die Hunde-Shows am Samstag. Richtig hot bei den jungen Frauen: Für "100 % Hotter - Weniger ist mehr" sind am Freitagabend bis zu 6,2 Prozent Marktanteil drin (sixx-Relevanz-Zielgruppe F. 14-39 J.). Dramatisch und herzzerreißend schön wird es im Juli auf sixx: Am 16.7. startet die zweite Staffel der Dramedy "This Is Us" in deutscher Erstausstrahlung.



Bestwerte: SAT.1 Gold deutlich über Vorjahr Sehr gutes erstes Halbjahr 2018 mit Rekord-Marktanteilen für SAT.1 Gold. Der Sender legt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozentpunkte auf starke 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern zu (1. Hj. 2017: 1,4% MA). In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen steigt der Marktanteil auf satte 2,8 Prozent - der beste Wert seit Senderstart (1. Hj. 2017: 2,3% MA). Den Juni schließt SAT.1 Gold mit guten Marktanteilen von 1,6 (Z. 14-49 J.) und 2,8 Prozent (F. 40-64 J.) ab. Stars, Musik & Meer zeigt SAT. Gold im Juli in "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" mit Ireen Sheer, Annemarie Eilfeld, Maximilian Arland und Eloy (ab 5.7.). Stabil durch den Juni gedribbelt: Gute 1,3 Prozent für ProSieben MAXX ProSieben MAXX kommt stabil durch den Monat und sch(l)ießt den Juni mit guten 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab (Juni 2017: 1,3% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer kommt der Sender auf gute 2,0 Prozent Marktanteil. Gewohnt stark präsentierte sich im Juni die Anime-Schiene am Vorabend (bis zu 6,0% MA) und "RAW" am Mittwochabend (bis zu 3,4% MA). Programm-Highlight im Juli: Ab 15.7. berichtet ProSieben MAXX bei "ran Beach-Volleyball" immer sonntags um 12:00 Uhr live von der deutschen Beach-Volleyball-Tour.



Starkes 1. Halbjahr: kabel eins Doku verdoppelt Marktanteil kabel eins Doku setzt den Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2018 fort und verdoppelt seinen Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr auf 0,6 Prozent. Den Juni schließt der Sender mit 0,5 Prozent ab. Neben der starken Dienstag-Prime-Time mit "Unerklärliche Phänomene" waren Daytime-Formate wie "Kochen extrem" und "Man Caves - Ein Platz für echte Kerle" mit Topwerten bis zu 1,8 Prozent erfolgreich (alle Werte: Z. 14-49 J.). Highlights im Juli: Die Doku-Serien "Rätselhafte Geschichte" und "Die geheimnisvolle Welt der Spionage" starten am 3.7. in deutscher Erstausstrahlung.



Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.07.2018 für den Zeitraum 01.06.-30.06.2018; vorläufig gewichtet: 27.06.-30.06.2018. Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



