Düsseldorf (ots) - Obwohl der Mallorca-Spezialist Air Berlin pleite gegangen ist, gibt es diesen Sommer ein so hohes Flugangebot auf die Baleareninsel wie nie. Dies zeigt eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Montag). Danach hoben in Deutschland im Juni insgesamt 4375 Jets nach Mallorca ab - 20 Prozent mehr als im Juni 2017 mit damals 3655 Abflügen. Im Juni 2014 waren 3021 Jets nach Palma de Mallorca abgehoben. Noch extremer nimmt der Verkehr Richtung Palma de Mallorca ab Düsseldorf zu: Diesen Juni hoben 671 Maschinen ab, vor einem Jahr waren es 443 - ein Zuwachs von 50 Prozent. Für Juli und August rechnen die DLR-Experten mit einem ähnlichen Trend. "Das ist schon ein sehr auffallendes Wachstum nach Mallorca. Nach dem Ende von Air Berlin haben offensichtlich viele Airlines nach Palma eine neue Chance gesehen", sagte Peter Berster, Autor der DLR-Studie, der Redaktion. Die Flugzahl ab Berlin-Tegel verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr von 196 auf 384 im Juni, die Flugzahl ab Stuttgart stieg im gleichen Zeitraum von 309 auf 409. Das hohe Angebot führt zu niedrigen Preisen. So sind bei Condor in der zweiten NRW-Schulferienwoche (ab 23. Juli) ab Düsseldorf One-Way-Tickets für 39,99 Euro zu bekommen, bei Ryanair/Laudamotion für 32 Euro, bei Eurowings ab 59,99 Euro. "Da herrscht brutaler Wettbewerb", sagte Airline-Experte Gerald Wissel der "Rheinischen Post".



