In den vergangen Tagen zeigte sich der DAX angeschlagen. Zum Start der neuen Handelswoche gibt es trotzdem einen Grund zum Feiern. Der DAX hat Geburtstag und feiert am Montag seinen 30. Geburtstag. Erstmals wurde der deutsche Leitindex am 1. Juli 1988 berechnet. Damals gestartet mit einem Stand von 1164 Punkten, lag der Index fast 30 Jahre später im Januar 2018 beim bisherigen Allzeithoch bei 13.597 ...

