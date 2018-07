BERLIN/MÜNCHEN (Dow Jones)--CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seiner Partei den Rücktritt von beiden Ämtern angeboten. Das erfuhr diese Nachrichtenagentur von einem Teilnehmer der CSU-Vorstandssitzung in München. Bisher lehne der Vorstand aber Seehofers Vorstoß ab.

Auch andere Medien berichten von der Wendung im Streit um die richtige Asylpolitik. Der Konflikt zwischen CDU und CSU hat sich im Laufe des Tages gefährlich zugespitzt. Die Fronten zwischen den Schwesterparteien sind verhärtet.

Der CDU-Bundesvorstand stellte sich in Berlin hinter die Linie von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nationale Alleingänge an der Grenze ablehnt, um das Ende der offenen Grenzen in Europa zu verhindern. "Einseitige Zurückweisungen (von Flüchtlingen) wären unserer Ansicht nach das falsche Signal an unsere europäischen Gesprächspartner", erklärte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am späten Abend.

Seehofer hält hingegen schärfere Grenzkontrollen für wirkungsvoller als Rücknahmeabkommen über registrierte Asylbewerber mit anderen EU-Partnern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

(Mitarbeit: Andrea Thomas)

DJG/chg

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2018 17:16 ET (21:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.