Kryptowährungen seien noch viel zu primitiv, als dass die SNB einen digitalen Franken erwägen könnte, sagt das stellvertretende Direktoriumsmitglied Thomas Moser.

Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie, auf der sie laufen, seien derzeit viel zu primitiv, als dass die Schweizerische Nationalbank die Ausgabe eines digitalen Franken erwägen könnte, sagte das stellvertretende Direktoriumsmitglied Thomas Moser am Donnerstag bei der Crypto Valley Blockchain Conference in Zug. "Die Menschen werden nur dann zu etwas Neuem wechseln, wenn es besser funktioniert oder billiger ist", zitiert ihn Swissinfo. Während Moser das Interesse der SNB an Blockchain-Währungen für die absehbare Zukunft ausschloss, räumte er ein, dass die zugrunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...