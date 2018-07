Der Wertverfall der türkischen Lira schreitet täglich voran und die Inflation ist außer Kontrolle geraten. Flüchten die Türken jetzt in Krypto-Währungen? Die meisten Krypto-Investoren in Europa kommen schon aus der Türkei. Fast ein Fünftel der befragten Türken (18 Prozent) gaben an, Bitcoins oder andere digitale Währungen zu besitzen. Das geht aus ...

