Monitchem Holdco 3 S.A.: CABB ernennt neue CEO DGAP-Ad-hoc: Monitchem Holdco 3 S.A. / Schlagwort(e): Personalie Monitchem Holdco 3 S.A.: CABB ernennt neue CEO 02.07.2018 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Valerie Diele-Braun wird CEO der CABB Group Sulzbach (Taunus), 2. Juli 2018 - Valerie Diele-Braun übernimmt mit Wirkung zum 27. August 2018 die Position des CEO der CABB Group von Peter Vanacker. Die 46-Jährige war zuletzt als Vorstand beim Schweizer Chemieproduzenten Archroma für die Bereiche Verpackungen und Spezialpapiere sowie Lacke, Kleb- und Dichtstoffe verantwortlich. Zusätzlich trug sie die unternehmensweite Verantwortung für Business Development. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Valerie Diele-Braun wird Nachfolgerin von Peter Vanacker Sulzbach (Taunus), 2. Juli 2018 - Valerie Diele-Braun wird neue CEO der CABB Group. Wie der Feinchemiehersteller heute bekannt gab, folgt sie mit Wirkung zum 27. August 2018 auf Peter Vanacker, der als CEO zur finnischen Neste Corporation wechselt. Die 46-Jährige war zuletzt als Vorstand beim Schweizer Chemieproduzenten Archroma für die dynamische Entwicklung der Bereiche Verpackungen und Spezialpapiere sowie Lacke, Kleb- und Dichtstoffe verantwortlich. Zusätzlich trug sie die unternehmensweite Verantwortung für Business Development. In früheren beruflichen Stationen bei DSM, Givaudan und als Unternehmensberaterin hat die deutsche und Schweizer Staatsbürgerin umfassende Erfahrung mit Wachstums- und Transformationsprojekten insbesondere in der Spezialchemie gesammelt. 'Wir freuen uns sehr, dass wir Valerie Diele-Braun als CEO der CABB Group gewinnen konnten', erklärt Roberto Gualdoni, Vorsitzender des Beirats. 'Ihre breite Expertise in der Chemiebranche, ihr kundenorientierter Managementansatz und die große Erfahrung in leitenden Positionen internationaler Unternehmen machen sie zur perfekten Besetzung. Peter Vanacker danke ich im Namen des Beirats ganz herzlich für die strategische und strukturelle Weiterentwicklung der Firma in den letzten fast dreieinhalb Jahren.' Valerie Diele-Braun sagt: 'Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem erfolgreichen CABB-Team auf dem vorhandenen, soliden Fundament aufzubauen und weiter nachhaltigen Wert zu schaffen - zum Wohle aller Stakeholder.' Medienkontakt: CABB Group Ulrich Gartner Gartner Communications Tel.: +49 6102 799 2345 Mobil: +49 171 5657953 ulrich.gartner@gartnercommunications.com Weitere Presseinformationen finden Sie unter http://cabb-chemicals.com/de/news.html Über CABB Die CABB Group mit Sitz in Sulzbach am Taunus ist ein weltweit tätiger Hersteller von Vorprodukten, Zwischenprodukten und Wirkstoffen der Feinchemie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Fertigung individueller, hochkomplexer Moleküle für führende Unternehmen insbesondere der Agrochemie und der Pharmazeutik. Daneben ist CABB Weltmarktführer für hochreine Monochloressigsäure und beliefert die gesamte Bandbreite der chemischen Industrie mit innovativen Derivaten. CABB betreibt fünf Produktionsstätten in Gersthofen und Knapsack (Deutschland), Pratteln (Schweiz), Kokkola (Finnland) und Jining (China). Im Geschäftsjahr 2016 setzte die Gruppe mit rund 1.000 Mitarbeitern etwa 450 Millionen Euro um. www.cabb-chemicals.com 02.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Monitchem Holdco 3 S.A. 488, route de Longwy 1940 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 2686811 ISIN: XS1074935062, XS1074935229, XS1074933364, XS1074933109 WKN: XS10749350 Börsen: Freiverkehr in Berlin; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700445 02.07.2018 CET/CEST

ISIN XS1074935062 XS1074935229 XS1074933364 XS1074933109

AXC0043 2018-07-02/07:30