Die britische Investmentbank Barclays hat Infineon von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 20 Euro gesenkt. Analyst Andrew Gardiner sorgt sich in einer am Montag vorliegenden Studie in puncto der Entwicklung der Autobranche. Hier gebe es einige Warnsignale, vor allem von wichtigen deutschen Kunden des Chipkonzerns. Vor allem aber lasteten die hohen Investitionen von Infineon vorerst auf den Gewinnmargen, wenngleich das Unternehmen mit Blick auf das langfristige Wachstum gut aufgestellt sei./mis/bek

Datum der Analyse: 02.07.2018

