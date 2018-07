TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Neuer Monat, neues Quartal und häufig auch neues Geschäftsjahr, aber die alten Probleme: An den asiatischen Börsen dominieren am Montag ganz klar die Abgaben - mit zunehmender Dynamik im Handelsverlauf. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Absicht, globale Einfuhrzölle auf Automobile erheben zu wollen. Diese Möglichkeit sei seine schärfste Waffe, um Zugeständnisse der Handelspartner zu erlangen. Erneut brachte er Importzölle von 20 Prozent ins Spiel. Automobilwerte zählen denn auch in Tokio zu den schwächsten Werten.

Autowerte schwach

Der Nikkei verliert 1,2 Prozent auf 22.036 Punkte, der Automobilsektor büßt insgesamt rund 1 Prozent ein. Honda sinken um 0,9 Prozent, Nissan um 1,3 Prozent und Toyota Motor um 0,8 Prozent. Auch an anderen Handelsplätzen zeigen sich die Sektorwerte schwach. So geben Hyundai Motor in Südkorea 1,6 Prozent ab. In Japan belastet zudem der unter den Erwartungen ausgefallene Tankan-Geschäftsklimaindex für die Industrie, den die Bank of Japan erhebt. Auch der wieder schwächelnde Dollar drückt die Börsenstimmung. Der Greenback fällt auf 110,80 Yen nach einem Tageshoch bei 111,06 Yen. Die japanische Notenbank sieht die US-Devise sogar bis auf 107,26 Yen abwerten. Ein starker Yen schmälert die Exportaussichten der japanischen Wirtschaft - auch ohne US-Zölle.

Während in Hongkong wegen eines Feiertages nicht gehandelt wird, gibt die Börse in Schanghai nach ihrem höchsten Tagesaufschlag seit fast zwei Jahren am Freitag nun um 1,1 Prozent nach, der Kospi in Seoul gar um 1,6 Prozent. Die chinesischen Gegenzölle auf US-Einfuhren im Umfang von 34 Milliarden Dollar treten zum Ende der Woche in Kraft.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni ist auf Monatssicht gefallen. Darüber hinaus ist auch der offizielle Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor deutlicher als erwartet gesunken, ein weiteres Anzeichen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums inmitten der zunehmenden Handelsspannungen mit den USA. Händler sprechen von einer nachlassenden Exportnachfrage.

Australien mit relativer Stärke

In Australien hält sich der S&P/ASY-200 mit minus 0,1 Prozent recht wacker. Der Leitindex in Sydney hat keinen nennenswerten Automobilsektor. Fallende Immobilienpreise belasten derweil nicht. In Malaysia zeigen sich Finanzwerte schwach.

Unter den Einzelwerten verlieren Hitachi Chemical in Tokio 4,3 Prozent auf ein 21-Monatstief - gedrückt von falschen Datenangaben im Zusammenhang mit Säure-Batterien.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.186,40 -0,13% +2,00% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.990,73 -1,41% -3,40% 08:00 Kospi (Seoul) 2.289,19 -1,59% -7,23% 08:00 Schanghai-Comp. 2.815,14 -1,13% -14,90% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Feiertag Straits-Times (Sing.) 3.247,34 -0,65% -3,94% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.683,47 -0,47% -5,86% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:42 % YTD EUR/USD 1,1646 -0,2% 1,1668 1,1630 -3,1% EUR/JPY 128,98 -0,1% 129,17 128,60 -4,7% EUR/GBP 0,8842 +0,0% 0,8840 0,8865 -0,5% GBP/USD 1,3171 -0,2% 1,3200 1,3119 -2,6% USD/JPY 110,75 +0,0% 110,72 110,58 -1,6% USD/KRW 1114,96 -0,6% 1114,96 1116,40 +4,5% USD/CNY 6,6210 -0,1% 6,6210 6,6224 +1,8% USD/CNH 6,6495 +0,2% 6,6350 6,6276 +2,1% USD/HKD 7,8460 -0,0% 7,8471 7,8477 +0,4% AUD/USD 0,7376 -0,3% 0,7399 0,7390 -5,7% NZD/USD 0,6770 -0,2% 0,6782 0,6768 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.327,69 -1,0% 6.392,19 5.916,60 -53,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,26 74,15 -1,2% -0,89 +23,3% Brent/ICE 78,17 79,23 -1,3% -1,06 +21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,83 1.253,17 -0,2% -2,34 -4,0% Silber (Spot) 16,02 16,12 -0,6% -0,10 -5,4% Platin (Spot) 846,00 853,35 -0,9% -7,35 -9,0% Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 -11,4% ===

July 02, 2018

