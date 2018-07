Wird es Zeit, Bundesanleihen zu verkaufen?

Deutsche Staatsanleihen sind in letzter Zeit immer stärker geworden. Aber ist die jüngste Rallye auch nachhaltig? Wohl eher nicht. Bei all den politischen Turbulenzen in der europäischen Peripherie steht Deutschland wie ein Leuchtturm der Stabilität da - doch was ist mit den politischen Risiken hierzulande? Merkels viertes Kabinett steht vor der bisher größten Krise. Aber selbst wenn die Bundeskanzlerin verdrängt würde, könnten deutsche Staatsanleihen sogar davon profitieren, wie Wolfgang Bauer, Fondsmanager im Anleiheteam von M&G Investments, in einem aktuellen Marktkommentar schreibt.

Normalerweise führe die politische Unsicherheit in einem Mitgliedsstaat des Euroraums zu einer deutlichen Underperformance seiner Staatsanleihen. Seien Bundesanleihen jedoch die Ausnahme, da sie den Status eines "sicheren Hafens" hätten? Weitere Spannungen in Europa dürften die Bewertungen aufgrund des "Flight to quality"-Reflexes der Anleger verstärken. Darüber hinaus könnten Bundesanleihen im Falle einer Auflösung des Euroraums in eine neue Version der D-Mark umgewandelt werden, die gegenüber den meisten anderen Währungen mit ziemlicher Sicherheit an Wert gewinnen würde, heißt es weiter.

