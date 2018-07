11880 Solutions AG verlängert Vorstandsvertrag vorzeitig: Christian Maar bleibt bis mindestens März 2022 Vorstandsvorsitzender DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie 11880 Solutions AG verlängert Vorstandsvertrag vorzeitig: Christian Maar bleibt bis mindestens März 2022 Vorstandsvorsitzender 02.07.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, 2. Juli 2018 - Dem Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG ist es jetzt gelungen, den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Christian Maar vorzeitig bis März 2022 zu verlängern. "Wir freuen uns sehr, dass wir Christian Maar langfristig an uns binden konnten, denn mit ihm haben wir seit nunmehr drei Jahren genau den richtigen Mann an der Spitze", kommentiert Aufsichtsratschef Dr. Michael Wiesbrock den Vertragsabschluss. "Er hat die 11880 Solutions AG erfolgreich umgebaut und die Basis für eine aussichtsreiche Zukunft geschaffen." Christian Maar wurde im Juni 2015 als Vorstandsvorsitzender an die Spitze der 11880 Solutions AG berufen. Er strukturierte das Unternehmen um und schuf unter der einheitlichen und bekannten Marke 11880 eine neue Produktwelt in den beiden Geschäftssegmenten Digital und Telefonauskunft. Neben einem vollständig überarbeiteten Angebot effizienter Online-Werbepakete für kleine und mittelständische Unternehmen setzte er sich auch für eine stärkere Synergienutzung der beiden Geschäftsbereiche ein. Mit Erfolg: Seit 2016 wächst die Zahl der Unternehmenskunden deutlich. Auch intern etablierte Christian Maar neue Strukturen und sorgte für eine beachtliche Verbesserung der wirtschaftlichen Kennzahlen. Im ersten Quartal 2018 konnte die 11880 Solutions AG erstmals nach neun Jahren wieder ein Wachstum auf Gruppenebene verzeichnen. "Ich freue mich auf die kommenden Jahre, denn wir haben noch viel vor. Mit weiteren innovativen Produkten, die Unternehmern und Verbrauchern einen echten Mehrwert bieten, wollen wir nach unserem berühmten Leitmotto "11880. da werden Sie geholfen" die Nummer eins unter den Branchenauskünften in Deutschland werden. Darüber hinaus werden wir die wirtschaftlichen Kennzahlen der Gesellschaft weiter verbessern, um die 11880 Solutions AG langfristig erfolgreich auszubauen", sagt Christian Maar. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com 02.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700429 02.07.2018

