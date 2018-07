Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Signify vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den niederländischen Lichtspezialisten vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal leicht überarbeitet, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick etwa auf das LED-Geschäft seien die Vergleichszahlen vom Vorjahr schwer zu erreichen. Das Wachstum dürfte in dieser Sparte daher negativ sein./ck /he Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-06-29/22:38

ISIN: NL0011821392