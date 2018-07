Lloyd Fonds AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt DGAP-News: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Lloyd Fonds AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt 02.07.2018 / 08:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lloyd Fonds AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt - Vorstandsbestellung von Klaus M. Pinter vorzeitig verlängert - Jochen Sturtzkopf zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt Hamburg, 2. Juli 2018. Auf seiner Sitzung am 29. Juni 2018 hat der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) die bislang bis zum Ablauf des 30. Juni 2019 laufende Bestellung von Klaus M. Pinter, bisher Alleinvorstand der Lloyd Fonds AG, vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 verlängert. Jochen Sturtzkopf wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2018 als weiteres Vorstandsmitglied der Lloyd Fonds AG bestellt. Diese Bestellung hat eine Laufzeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020. Kontinuität und Erneuerung im Vorstand Seit dem 1. Juli 2018 sind deshalb die Zuständigkeitsbereiche des Lloyd Fonds-Konzerns neu geregelt. Klaus M. Pinter verantwortet das Ressort Finanzen, die Assetbereiche Schifffahrt und Weitere Assets, das Treuhandgeschäft sowie die Konzernkommunikation. Jochen Sturtzkopf verantwortet den Vertrieb sowie den Immobilienbereich des Lloyd Fonds-Konzerns. Dazu Dr. Stefan Rindfleisch, Aufsichtsratsvorsitzender der Lloyd Fonds AG: "Wir freuen uns, dass wir neben Klaus M. Pinter, der seit Juni 2016 für die Lloyd Fonds AG tätig ist, mit Jochen Sturtzkopf nun einen weiteren erfahrenen und versierten Finanzmarktprofi für unser Haus gewinnen konnten. Jochen Sturtzkopf verfügt über nachgewiesene Vertriebsexpertise, die er mit seinem eigenen Unternehmen sowie als Leiter des Unternehmensbereichs Individualkunden der Hamburger Sparkasse erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Mit der Kontinuität im Vorstand sowie der personellen Erweiterung hat die Lloyd Fonds AG hervorragende Voraussetzungen, um die begonnene strategische Neuausrichtung und das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben". "Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer geplanten Neupositionierung der Lloyd Fonds AG. Unser Ziel ist es, Lloyd Fonds als einen der führenden deutschen Vermögensverwalter zu etablieren. Ich freue mich, nun gemeinsam mit Jochen Sturtzkopf dieses Ziel umzusetzen", sagt Klaus Pinter, bisheriger Alleinvorstand der Lloyd Fonds AG. Über die Lloyd Fonds AG Die Lloyd Fonds AG entwickelt und managt Investments für private und institutionelle Investoren. Bisher wurden über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, Britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 5 Mrd. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Vorstand der Lloyd Fonds AG Klaus M. Pinter Klaus M. Pinter (geb. 1975) ist diplomierter Wirtschaftswissenschaftler der Universität Stuttgart Hohenheim und geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK). Von 1999 bis 2006 war er Unternehmensberater bei ZEB mit den Schwerpunkten Strategie und Fusion. Anschließend war er nahezu zehn Jahre für die Commerzbank AG in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. Zuletzt hatte er dort als Geschäftsführer der Hanseatic Ship Asset Management eine Schifffahrtsplattform aufgebaut. Außerdem war er maßgeblich am Prozess der Akquisition und Integration der Dresdner Bank beteiligt sowie Projektleiter in diversen Vorstandsprojekten. Im Sommer 2016 kam Klaus M. Pinter als Generalbevollmächtigter für den Schifffahrtsbereich zu Lloyd Fonds, im August 2017 wurde er zum Vorstandsmitglied bestellt. Seit dem 1. Januar 2018 ist er Alleinvorstand der Lloyd Fonds AG. Klaus M. Pinter ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Jochen Sturtzkopf Jochen Sturtzkopf (geb. 1967) absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Siemens AG und schloss 1996 ein Studium der Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg ab. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der MLP Finanzdienstleistungen AG. Im Jahr 2002 gründete er ein Unternehmen für Finanzberatung, die LOYAS Private Finance AG und war dort als Vertriebsvorstand tätig. Nach der Veräußerung des Unternehmens war Sturtzkopf ab 2009 als Direktor für den Individualkundenbereich der Hamburger Sparkasse verantwortlich. Bis zu seiner Bestellung als Vorstand der Lloyd Fonds AG war er Geschäftsführer der Unternehmensberatung TRIMPOINT VALUE PARTNER GmbH. Jochen Sturtzkopf ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Sprache: Deutsch

