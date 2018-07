In China steht laut einem Pressebericht eine Megafusion in der Chemiebranche bevor. Die Staatskonzerne Sinochem und Chemchina wollten sich zusammenschließen, berichtete das chinesische Finanzmagazin "Caixin" am Wochenende. Vertreter des Staats und der kommunistischen Partei hätten das Vorhaben am Samstag angekündigt. Chef des fusionierten Konzerns solle Sinochem-Chef Frank Ning Gaoning werden.

Einen Wechsel soll es damit auch an der Spitze des Schweizer Agrochemiekonzerns Syngenta geben, den Chemchina im vergangenen Sommer für 43 Milliarden US-Dollar übernommen hatte. Gaoning werde Ren Jianxin an der Spitze des Verwaltungsrates ablösen. Syngenta bestätigte den Wechsel gegenüber dem Schweizer "Tagesanzeiger".

Wie die Fusion ablaufen soll, steht "Caixin" zufolge noch nicht fest. Chemchina solle durch die solidere Bilanz von Sinochem die teure Übernahme von Syngenta besser verdauen können. Über eine mögliche Fusion der beiden chinesischen Chemiekonzerne war bereits vor fast zwei Jahren spekuliert worden. Chemchina - eigentlich China National Chemical - kommt nach Daten des Finanzdiensts Bloomberg auf Vermögenswerte von umgerechnet mehr als 102 Milliarden US-Dollar, Sinochem auf 49 Milliarden Dollar./stw/she/jha/

ISIN CH0011037469

