Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 104 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Baustoffwerte seien derzeit interessant, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten würden mit dem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis seit 2010 gehandelt, was angesichts der Stärke der Absatzmärkte unbegründet sei. Der Experte rechnet mit guten Zahlen für das zweite Quartal sowie Kurstreibern im zweiten Halbjahr. Zudem hätten sich einige der Unternehmen zuletzt positiv zur künftigen Entwicklung des freien Mittelzuflusses (FCF) geäußert./mis/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-07-02/09:01

ISIN: DE0006047004