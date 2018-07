Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard schraubte sich in diesem Jahr von Allzeithoch zu Allzeithoch - in der 1-Jahres-Betrachtung können sich Wirecard-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von 148% freuen. Seit dem Allzeithoch vom 14. Juni 2018 bei 156,30 Euro ging es jedoch nach unten, bis auf aktuell 135,00 Euro. Das Analysehaus Independent Research hat Wirecard...

Den vollständigen Artikel lesen ...