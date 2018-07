Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Börsen kamen bereits zu Wochenbeginn wegen zunehmender Risikoaversion der Anleger infolge des Handelsstreits unter die Räder, so die Experten von Union Investment. So habe beispielsweise der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Montag 2,5 Prozent nachgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...