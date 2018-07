Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Handelswoche standen Themen wie der Handelskonflikt mit den USA und die derzeitige politische Landschaft in Deutschland im Vordergrund, so die Experten von Union Investment.Mit der Bekanntgabe der Verhandlungsergebnisse des EU-Gipfels am Freitagmorgen habe sich am europäischen Rentenmarkt dann ein eher freundliches Bild ergeben. Der sich in der Berichtswoche in sehr engen Bahnen bewegende deutsche Rentenmarkt habe gegen Freitagmittag im richtungsweisenden Zehnjahresbereich mit 33 Basispunkten Rendite unverändert tendiert. Die Handelsspanne innerhalb der Berichtswoche sei mit 30 bis 35 Basispunkten Rendite sehr eng gesteckt gewesen. Mit Blick auf die deutsche Zinsstrukturkurve sei dennoch eine Verflachung zu erkennen gewesen. Während die kurzen Laufzeitbereiche etwas nachgegeben und somit - allerdings minimale - Renditezuwächse verbucht hätten, seien Langläufer gesucht gewesen. Ab 15 Jahren Laufzeit seien die Renditen gefallen, die 30-jährigen Bundesanleihen hätten Freitagmittag sechs Renditestellen niedriger als noch zum Vorfreitagsschluss notiert. ...

