Spende über 10.000 Euro ermöglicht vier Workshops am BoKi CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus



CHECK24 unterstützt die Städtische Berufsschule zur Berufsvorbereitung am Bogenhausener Kirchplatz (BoKi) in München mit einer Spende über 10.000 Euro. Die Summe finanziert vier Workshops in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Lebensplanung.



Die Jugendlichen am BoKi stammen oft aus sozial schwachen Familien und haben schlechte Erfahrungen mit dem Schulsystem gemacht. Damit die Schülerinnen und Schüler den Start ins Berufsleben erfolgreich meistern, setzt die Schule neben dem klassischen Bewerbungstraining auf Projekte und Workshops.



"Jugendliche, die auf dem ersten Bildungsweg durchs Raster gefallen sind, erhalten am BoKi eine zweite Chance für den Berufseinstieg," sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Wir freuen uns, diese Arbeit mit einer Spende zu unterstützen."



Im Workshop "Styling-Tipps" zeigt eine professionelle Stylistin Schülerinnen und Schülern, wie sie sich professionell kleiden und souverän auftreten. Das Projekt "Baby-Bedenk-Zeit" vermittelt den Jugendlichen einen realistischen Vorgeschmack darauf, was es bedeutet, vor Abschluss einer Berufsausbildung eine Familie zu gründen. Passend dazu bietet die Schule den Workshop "WaageMut", um Wissenslücken in Sachen Verhütung zu schließen. Ein dreitägiger "Rap-Workshop" stärkt Kreativität und Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder aus



CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgut e. V., das Ambulante Kinderhospiz München und das EKKIKO Ferienlerncamp. Seit 2018 engagiert sich CHECK24 auch bundesweit.



Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion, durch die Kunden die Möglichkeit haben, einen eigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie die in ihrem Kundenportal gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte so bereits über 1.000.000 Euro sammeln.



Über BoKi:



An der Städtischen Berufsschule zur Berufsvorbereitung am Bogenhausener Kirchplatz (BoKi) werden seit 1984 Jugendliche unterrichtet, die aus unterschiedlichen Gründen auf dem Arbeits- oder Ausbildungsmarkt noch nicht Fuß fassen konnten und berufsschulpflichtig sind.



Der Unterricht am BoKi basiert auf dem produktorientierten Ansatz (Münchner Modell). Berufsschulpflichtige Jugendliche stellen im Rahmen des Unterrichts Produkte her und bieten Dienstleistungen an. Bei der Auftragsabwicklung erwerben sie Schlüsselqualifikationen sowie fachspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ziel ist es, den Jugendlichen lebensnahe Lernmöglichkeiten zu geben und bei einem erfolgreichen Start ins Berufsleben zu unterstützen.



Pressekontakt BoKi: Gertrud von Reuss, Schulleiterin Städtische Berufsschule zur Berufsvorbereitung, gertrud.reuss@muenchen.de



Über CHECK24:



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



