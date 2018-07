Schafft Siemens die Wende und sollte man hier einsteigen?

Symbol:WKN:ISIN:Die Siemens AG gehört zu den DAX30 Unternehmen und ist ein führender weltweiter Anbieter in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik.Die Aktie hat seit Februar einen Abwärtstrend gebildet, jedoch konnte die Abwärtsbewegung nicht all zu lange anhalten. Am 7. Mai kam es zu einem Breakout über die EMAs 20 und 50 und kurz darauf hat die Aktie einen Gap nach oben gebildet und somit den Abwärtstrend hinter sich gelassen. Anschließend haben wir eine gesunde Korrektur bis zum Supportbereich der 112 EUR-Marke gesehen. Dort befinden sich ebenfalls die EMAs 20 und 50, die von vielen Marktteilnehmer als Support und Widerstand interpretiert werden. Aus diesem Bereich hat Siemens erneut Fahrt in Richtung Norden aufgenommen und hat dabei einige starke grüne Kerzen mit erhöhtem Volumen gebildet. Dies kann als erhöhtes Interesse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden.Chart vom 29.06.2018113,22 EURAuf Grund der Gesamtmarktschwäche hat auch Siemens eine tiefe Korrektur des Aufwärtstrends gebildet. Momentan konsolidiert der Kurs am EMA 50 bei 113,29 EUR. Die Frage ist nun: „Schafft Siemens die Wende und setzt sich der frische Aufwärtstrend fort?“Ein mögliches Einstiegsszenario wäre über dem EMA 20 im Bereich von rund 115 EUR. Der Stopp könnte unter dem Konsolidierungstief, im Bereich der 110 EUR-Marke gesetzt werden. Mögliche Ziele wären die Widerstandsbereiche 121,27 EUR sowie 125,90 EUR. Dort können Gewinne oder Teilgewinne realisiert werden. Der Gesamtmarkt gibt definitiv derzeit den Ton an. Sollte sich ein Bounce nach oben bilden, könnten viele Papiere erneut Stärke zeigen. Wenn sich hingegen die Schwäche im DAX fortsetzt und ein Breakdown unter der 111 EUR-Marke erfolgt, ist das Bullisch-Szenario vorerst erledigt und man könnte nach weiteren Setups Ausschau halten.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden Anfang August bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtung führen und somit zu einem erhöhten Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at