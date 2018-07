DAX bärisch - US-Märkte neutral - Wie geht es nun weiter und kommt das Sommerloch?

DAX interessant für SHORT Setups und US-Märkte testen wichtige NiveausIm aktuellen Video zeigen wir auf, wann und wo es für Marktteilnehmer interessant werden könnte, den DAX schon bald zu shorten. Die US-Märkte indes halten sich noch über wichtigen Pivot-Punkten, doch auch hier könnten in den kommenden Wochen Short-Signale auf uns zukommen, welche wir gerne für uns nutzen werden. Worauf Sie nun genau achten müssen, besprechen wir in der heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at