Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Anlass der Studie ist der fortgesetzte Druck des aktivistischen Investors Third Point auf den Nahrungsmittelkonzern. Die Gesellschaft kritisiert in einem auf ihrer Homepage aufgeschalteten Report den "konfusen strategischen Kurs" ("muddled strategic approach") der Schweizer. Die Äußerungen seien positiv mit Blick auf die internen Bemühungen von Nestle und sollten den Aktienkurs stützen, schrieb Analyst Jon Cox in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-07-02/09:59

ISIN: CH0038863350