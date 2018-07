Nike-Calls mit 96%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Mit einem Kursanstieg von 26 Prozent seit dem Jahresbeginn 2018 zählt die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) zu den stärksten im Dow Jones-Index gelisteten Werten. Nach den über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das vierte Quartal legte die Aktie allein am vergangenen Freitag um 12 Prozent zu. Derzeit notiert die Aktie im Bereich ihres Allzeithoch knapp unterhalb von 80 US-Dollar. Auch die neuesten Analysen, in denen die Nike-Aktie mit Kurszielen von bis zu 90 US-Dollar zum Kauf empfohlen wird, könnten den Aktienkurs auch in Zukunft unterstützen.

Wenn die Nike-Aktie in den nächsten 2 Monaten auf ihrem Weg zum bei 90 US-Dollar liegenden Kursziel zumindest auf 85 US-Dollar zulegt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe prozentuelle Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 80 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Nike-Aktie mit Basispreis bei 80 USD, Bewertungstag 21.9.18, BV 0,1, ISIN: DE000GM1MPW2, wurde beim Aktienkurs von 78,80 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,163 USD mit 0,268 - 0,278 Euro gehandelt.

Kann sich der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Monate auf 85 USD erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,456 Euro (+64 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Nike-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74 USD, BV 0,1 ISIN: DE000MF6MC13, wurde beim Aktienkurs von 78,80 USD mit 0,46 - 0,48 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Nike-Aktie auf 85 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,94 Euro (+96 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,42 USD

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Nike-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,42 USD, BV 0,1 ISIN: DE000CA2Q3T4, wurde beim Aktienkurs von 78,80 USD mit 0,79 - 0,82 Euro taxiert.

Legt die Nike-Aktie auf 85 USD zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,33 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nike-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nike-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de