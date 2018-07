Der britische Dienstleister Bunzl plc (ISIN: GB00B0744B38) wird am heutigen Montag eine Schlussdividende in Höhe von 32 Pence (ca. 0,36 Euro) an seine Aktionäre ausschütten (Record day war der 25. Mai 2018). Bunzl zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Eine Zwischendividende (14 Pence) wurde bereits am 2. Januar 2018 ausgeschüttet. Die Jahresdividende für das Geschäftsjahr ...

