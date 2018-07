Freenet & Ceconomy: Gemeinsam raus aus dem Tief?

In der Politik sind es zu Beginn der neuen Woche die Schwesterparteien CDU/CSU, die das Geschehen dominieren. Am deutschen Aktienmarkt sorgen dagegen Ceconomy (WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503) und Freenet (WKN: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5) für Furore.

Während die Ceconomy-Aktie am Montag mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von mehr als 10 Prozent an die MDAX-Spitze kletterte, ging es Freenet mit deutlichen Kursverlusten an das TecDAX-Ende. Was war passiert? Freenet steigt beim Betreiber der Elektronikmärkte Saturn und MediaMarkt ein und lässt sich dieses Engagement einiges kosten. Entsprechend begeistert sind Marktteilnehmer von der Ceconomy-Aktie.

