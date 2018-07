IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ beschließt Paketverkauf der CA Immo-Anteile an Starwood sowie weiteren Rückkauf eigener Aktien im Volumen bis zu 9,7 Mio. Stück bzw. bis 8,66% an ausstehenden Aktien DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ beschließt Paketverkauf der CA Immo-Anteile an Starwood sowie weiteren Rückkauf eigener Aktien im Volumen bis zu 9,7 Mio. Stück bzw. bis 8,66% an ausstehenden Aktien 02.07.2018 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ - Paketverkauf des CA Immo-Anteils inklusive 4 Namensaktien für einen Gesamtpreis von EUR 757,9 Mio. - entspricht durchgerechnet EUR 29,5 je Aktie - Auf Sicht von rund zwei Jahren beläuft sich der Gesamtinvestitionsgewinn (inkl. Dividenden) aus diesem Investment auf mehr als EUR 180 Mio. oder rund 30% - Mittelverwendung inkludiert weiteres Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 für bis zu 9,7 Mio. Stück bzw. 8,66% eigene Aktien - Aktienrückkauf startet am 16. Juli 2018 Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG hat heute den Paketverkauf der rund 26%-Beteiligung an der CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) genehmigt. Erwerber der 25.690.163 Stück Inhaberaktien und 4 Namensaktien an der CA Immo ist SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l., eine Gesellschaft der Starwood Capital Group (Starwood). Der Paket-Verkaufspreis beläuft sich auf EUR 757,9 Mio., das entspricht durchgerechnet einem Wert je Aktie von EUR 29,5. Der unbeeinflusste Aktienkurs vor der Veröffentlichung eines möglichen Verkaufs der CA Immo-Beteiligung durch die IMMOFINANZ im Februar 2018 betrug EUR 23,9. Der Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. Die Transaktion steht unter den aufschiebenden Bedingungen der kartellrechtlichen Freigaben und der Zustimmung des Vorstands von CA Immo zur Übertragung der Namensaktien. Ein Closing der Transaktion wird im 3. Quartal 2018 erwartet. Wie im Februar 2018 bekanntgegeben, prüfte die IMMOFINANZ strategische Optionen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der CA Immo, einschließlich eines Verkaufs der Anteile. Der Verkauf an Starwood ist nunmehr das Ergebnis eines strukturierten Bieterverfahrens, das die IMMOFINANZ im April 2018 begonnen hat. Der Erwerb der Beteiligung an der CA Immo durch die IMMOFINANZ erfolgte im April 2016 (Abschluss Kaufvertrag) zu einem Preis von rund EUR 604 Mio. (entspricht EUR 23,5 je Aktie). In einer Gesamtinvestitionsrechnung auf Sicht von rund zwei Jahren erzielte die IMMOFINANZ mit der Beteiligung an der CA Immo (inklusive Dividenden und abzüglich von Nebenkosten) durch den Verkauf einen Gewinn von insgesamt rund EUR 184,0 Mio. Das entspricht einem Return on Investment von insgesamt rund 30%. Per 31. März 2018 war der CA Immo Anteil in der Bilanz der IMMOFINANZ mit EUR 694,7 Mio. (entspricht EUR 27,04 je Aktie) bewertet. Verwendung eines Teils der Mittel für Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 Der Nettozufluss nach Closing der Transaktion wird sich nach Rückzahlung einer Finanzierung, die im Zusammenhang mit dem Erwerb des Anteils an der CA Immo aufgenommen und im Vorjahr auf EUR 250 Mio. aufgestockt wurde, auf voraussichtlich rund EUR 507,9 Mio. belaufen. Ein Teil dieser Mittel soll für einen weiteren Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 9,7 Mio. Stück bzw. 8,66% ausstehender Aktien verwendet werden. So haben Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ heute beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 25. ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Mai 2018 gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm 2018/2019") durchzuführen. "Mit dem Verkauf unserer Beteiligung nahe dem historischen Höchstkurs der CA Immo-Aktie realisieren wir einen erheblichen Gewinn und stärken durch die Rückführung der damit verbundenen Konzernfinanzierung unsere Eigenkapitalstruktur", kommentiert Oliver Schumy, CEO der IMMOFINANZ, die Transaktion. "Vor dem Hintergrund der guten Gesamtliquidität des Konzerns und des relativ hohen Abschlags des Aktienkurses zum Buchwert bzw. zum EPRA NAV je Aktie wollen wir einen Teil dieser Mittel für einen weiteren Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 9,7 Mio. Stück verwenden." Der Ausblick für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,8 je Aktie (entspricht EUR 0,08 je Aktie vor der mit 23. Juni 2018 erfolgten Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1) für das Geschäftsjahr 2018 bleibt unverändert aufrecht. Details zum Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2018/2019 erfolgen durch die IMMOFINANZ AG oder eine ihrer Tochtergesellschaften. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 9,7 Millionen Stück Aktien, der Rückkauf startet am 16. Juli 2018. Nachfolgend die Bedingungen: Tag des 11.05.2018 Ermächtigungs- beschlusses der Hauptversamm- lung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: Tag der 14.05.2018 über ein Informationsverbreitungssystem Veröffentli- gemäß §§ 118 Abs 1 Z 9 iVm 1 Z 22 und 119 Abs 9 chung des BörseG 2018 iVm § 2 Verbreitungsund Meldeverordnung Ermächtigungs- 2018 beschlusses: Beginn und 16.07.2018 bis längstens 31.12.2019 voraussichtli- che Dauer: Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000A21KS2) Beabsichtigtes bis zu 9.708.526 Stück Aktien, entsprechen rund 8,66% Volumen: des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Preisgrenzen: Als Preisobergrenzen pro Aktie gelten kumulativ: 15% über dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Tages-Schlusskurs der Aktien der vorangegangen 10 Handelstage an der Wiener Börse; und EUR 25,30. Preisuntergrenze: mindestens EUR 1,00 pro Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital). Art des Erwerb über die Börse. Rückerwerbs: Zweck des Einsatz der eigenen Aktien für Zwecke gemäß Rückerwerbs: Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11.05.2018. Allfällige Keine Auswirkungen des Rückerwerbspro- gramms auf die Börsezulassung der Aktien: Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung 2018 die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. 