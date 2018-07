Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 78 Euro in die Bewertung aufgenommen. Kion zähle zu den weltweiten Marktführern bei Gabelstaplern und Warenhaus-Automationstechnik, schrieb Analyst Zexi Wu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kaufempfehlung werde vom Wachstum wichtigen Gabelstapler-Märkte Europa und China untermauert. Zudem steigere Kion den Gewinn je Aktie schneller als die Konkurrenz./mis/ag Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-02/10:31

ISIN: DE000KGX8881