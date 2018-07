Eigentlich hätte der DAX allen Grund zu feiern - 30 Jahre wurde er am Sonntag alt und ist eine richtige Erfolgsgeschichte. Aber Regierungskrise und Handelsstreit drücken weiter auf die Stimmung und so gibt der DAX weiter ab. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen für Anleger am Montag, den 02.07.2018.