Wien/Berlin (ots) - Die Jury des 23. Comenius-Edu-Media-Award fu?r digitale Bildungsmedien zeichnete die LJ Verlagsservice GmbH für das Online-Lernsystem SchülerASS mit dem Comenius EduMedia-Siegel 2018 aus. Die Gesellschaft fu?r Pädagogik, Information und Medien e. V. (GPI) würdigt mit dieser Auszeichnung seit 1995 herausragende digitale Bildungsmedien aus dem europäischen und internationalen Ausland.



Digitale Bildungsmedien von u?ber 250 Herstellern, Verlagen, Projekten und Autoren wurden dieses Jahr einem herstellerneutralen Qualitätscheck unterzogen.



LJ Verlagsservice Geschäftsführer Michael Kriegler, MSc.: "Es freut uns sehr, dass das Engagement unseres Online-Lernsystems SchülerASS mit dem Comenius EduMedia-Siegel 2018 ausgezeichnet wurde. Ich sehe es als Anerkennung der bisherigen Leistungen und Ansporn zugleich, weiterhin auf innovative Ideen zu setzen. Lerndefizite von zu Hause aus auszugleichen, die Lernmotivation zu steigern, Hausaufgabenkontrolle, individuelle Prüfungsvorbereitung und telefonische Soforthilfe - das sind die Ziele und Angebote unseres Online-Lernsystems SchülerASS."



Über SchülerASS



Das eigens für das SchülerASS Lernsystem entwickelte und programmierte Lernforum ist rund um die Uhr erreichbar und bietet den SchülerInnen die Möglichkeit, mit den ausgebildeten FachlehrerInnen online in Kontakt zu treten. Für die Eltern spart dies Investitionen in teure, termin- und ortsgebundene Nachhilfestunden und die Kinder können individuell und flexibel lernen. Das SchülerASS Lernsystem begleitet die SchülerInnen durch die gesamte Schulzeit und wächst mit dem Lehrplan im Hintergrund mit.



Weitere Informationen: [www.schuelerass.com] (http://www.schuelerass.com)



