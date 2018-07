Wie der Börsianer exklusiv berichtet hatte und gerade bekannt wurde, verkauft die Immofinanz AG ihren 26 Prozent Anteil (inklusive der vier Namensaktien) an der CA Immo AG um 757,9 Millionen Euro an US-Investor Starwood Capital. Das sind 29,5 Euro je Aktie. Analysten hätten sich einen Preis von über 30 Euro je Aktie erwartet (die Aktie ist heute dennoch im Plus). Für die Immofinanz AG war das ein ...

