Der US-Investor Starwood kann doch groß in die österreichische Immobranche einsteigen. Für 757,9 Mio. Euro erwirbt er von der Immofinanz deren 26-Prozent-Anteil an der ebenfalls börsennotierten CA Immo. Das sind 29,5 Euro je CA-Immo-Aktie, teilte die Immofinanz am Montag mit. Unterm Strich verdient die Immofinanz durch ...

