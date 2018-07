Mit Verlusten wird der US-Aktienmarkt am Montag zum Start erwartet. Es sind einmal mehr die Sorgen wegen der Handelskonflikte, die zu Abgaben führen dürften. Daran hat auch der Wechsel ins zweite Halbjahr nichts geändert, und das Thema wird nach Meinung von Börsianern auch nicht so rasch verschwinden. Am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump nochmals betont, dass er Strafzölle auf Autoimporte als Waffe im Konflikt mit den Handelspartnern sieht. Derweil melden Medien, dass die EU weitere Gegenmaßnahmen in der Planung hat, die ein Volumen von rund 300 Milliarden Dollar haben sollen. Damit scheinen die Kontrahenten geradewegs in den von den Märkten gefürchteten Handelskrieg zu schlittern. An Konjunkturdaten stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten dürften Autowerte wie Ford oder General Motors wegen des Handelskonflikts im Blick stehen. General Motors hat am Wochenende gewarnt, dass die geplanten Zölle auf US-Autoimporte auch GM selbst treffen würden und deren Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnten.

