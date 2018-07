Von Alberto Delclaux

OSLO (Dow Jones)--Der italienische Ölkonzern Eni stärkt sein Standbein im norwegischen Upstream-Geschäft und fusioniert die dortige Tochtergesellschaft mit der in Privatbesitz befindlichen Point Resources AS. Der Besitzer von Point Resources ist die norwegische Private-Equity-Gesellschaft Hitecvision A/S. Die Italiener werden dann Anteil von 70 Prozent an dem kombinierten Unternehmen, das unter dem Namen Var Energi firmieren soll, halten, während Hitecvision die restlichen 30 Prozent besitzt.

Var Energi plant nach eigenen Angaben in den kommenden fünf Jahren mehr als 65 Milliarden Norwegische Kronen (umgerechnet 6,8 Milliarden Euro) in die Entwicklung neuer Projekte, die Verbesserungen auf bestehenden Feldern und die Erschließung neuer Ressourcen zu investieren. Var Energi soll bis 2023 die Produktion von 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erreichen. Derzeit fördern die beiden Unternehmen rund 180.000 Barrel pro Tag. Die Reserven und Ressourcen würden sich nun auf mehr als 1,25 Milliarden Barrel Öläquivalent belaufen, teilte der Konzern weiter mit.

"Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, die Präsenz von Eni in OECD-Ländern mit weiterem Upstream-Potenzial wie Norwegen zu stärken", erklärte Eni-Chef Claudio Descalzi. Die Transaktion soll voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen werden.

July 02, 2018

