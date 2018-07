=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Atlanta, Georgia, 29.06.2018 Überblick 1. Emittent: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: EARNEST Partners, LLC Sitz: Atlanta, Georgia 30309 Staat: United States 4. Namen der Aktionäre: Die SBO Aktien wurden von EARNEST Partners, LLC, für mehrere Kunden in separaten Kundenkonten gehalten. EARNEST hatte die Bevollmächtigung, die Stimmrechte, die den SBO-Aktien anhaften, nach eigenem Ermessen im Namen ihrer Kunden auszuüben. 5. Datum der Schwellenberührung: 28.06.2018 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am Tag | | | | | | der | 4,98 % | 0,00 % | 4,98 % |16 000 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 5,01 % | | 5,01 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Zwtl.: Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ______________________________________________________________________________ | |Anzahl der | |Prozentanteil | | |ISIN_der_Aktien|Stimmrechte___|_______________|der_Stimmrechte|_______________| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | |_______________|____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000946652___|797_127_______|_______________|4,98_%_________|_______________| |Subsumme_A_____|797_127_______|_______________|4,98_%_________|_______________| B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 ______________________________________________________________________________ | | | | Anzahl der | | |Art des | | | Stimmrechte die |Prozentanteil der| |Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben werden |Stimmrechte | |___________|____________|________________|______können______|_________________| |___________|____________|________________|__________________|_________________| |___________|____________|__Subsumme_B.1__|__________________|_________________| B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 ______________________________________________________________________________ |Art des | | |Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|Settlement__|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | |Direkt | | | | | | Direkt |gehaltene | | | | |Direkt | gehaltene |Finanz- |Total von | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte |/sonstige |beiden (%)| | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | | |_____________|_____________|____________|_____________|(%)_________|__________| |______1______|Paul_E._Viera|____________|_____________|____________|__________| | 2 |Westchester | 1 | | | | |_____________|Limited,_LLC_|____________|_____________|____________|__________| | 3 |EARNEST | 2 |4,98 % | |4,98 % | |_____________|Partners,_LLC|____________|_____________|____________|__________| |_____________|_____________|____________|_____________|____________|__________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: - Atlanta, Georgia am 29.6.2018 Rückfragehinweis: Andreas Böcskör, Head of Investor Relations Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2 Phone: +43 2630/315 ext 252, fax ext 101 e-mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

