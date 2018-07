Ob das wirklich stimmt? Wie will man das geschafft haben? In Elon we trust? Tesla-Chef Elon Musk verkündete gestern stolz per Twitter in den letzten sieben Tagen habe Tesla 7000 Autos produziert. 5000 davon sollen das Model 3 betreffen. Das ist extrem wichtig. Denn letztes Jahr hatte Musk versprochen schon zu Ende 2017 pro Woche 5000 Stück davon zu produzieren. Dieses Ziel hatte er zwei Mal verschieben müssen.

Am Samstag dann endete das zwei Quartal mit seiner selbst gesetzten Deadline von 5000 produzierten Model 3 pro Woche. Und auf den Tag und die Woche genau will er es also punktgenau geschafft haben. Wollen wir ihm das mal glauben? Angeblich habe Elon Musk eine Email an alle Mitarbeiter geschrieben, in der er ihnen für ihre harte Arbeit dankte. Tesla sei nun eine echte Autofirma.

