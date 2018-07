Tesla hat mutmaßlich erstmals 5.000 Model 3 in einer Woche produziert. Medienberichten zufolge haben Arbeiter von "einer großen Feier" berichtet, nachdem am Sonntag - pünktlich zu Quartalsbeginn - das lang erwartete Ziel erreicht wurde. In einem Tweet schreibt Tesla-Chef Elon Musk sogar von 7.000 Autos in sieben Tagen, womit vermutlich alle drei Tesla-Modelle in Summe ...

