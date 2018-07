Die Regierungskrise in Berlin hält auch den DAX zu Wochenbeginn weiter auf Trab. Sah es vergangene Woche noch so aus, als sei das Gröbste ausgestanden, hat sich der Zwist in der Union am Wochenende weiter verschärft. Den Anlegern gefällt das gar nicht. Eine Einschätzung von Volker Meinel, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.