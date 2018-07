Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour von 13 auf 16 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Boss legt dem Kursziel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nun die Schätzungen für 2019 zugrunde. Der US-Sportartikelhersteller habe es auf dem Heimatmarkt zunehmend schwerer - unter anderem wegen der Konkurrenz durch Adidas und Puma, so der Experte. Auch wenn man außerhalb Nordamerikas noch deutliches Aufholpotenzial habe, gingen auch die internationalen Wachstumsraten zurück./ag/mis Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US9043111072