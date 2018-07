STERN IMMOBILIEN AG veröffentlicht Jahresabschluss 2017 und steigert Gewinn DGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis STERN IMMOBILIEN AG veröffentlicht Jahresabschluss 2017 und steigert Gewinn 02.07.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STERN IMMOBILIEN AG veröffentlicht Jahresabschluss 2017 und steigert Gewinn Grünwald, 02. Juli 2018 - Die STERN IMMOBILIEN AG, ein aktiver Immobilienmanager und Objektveredler, hat gemäß Einzelabschluss der AG im Geschäftsjahr 2017 den Jahresüberschuss auf 1,6 Mio. Euro gesteigert. Im Vorjahr lag der Jahresüberschuss bei 1,2 Mio. Euro. Damit hat die STERN IMMOBILIEN AG ihre Prognose erfüllt, die für den AG-Abschluss von einer weiteren Ergebnisverbesserung ausgegangen ist. Die gute Geschäftsentwicklung 2017 war maßgeblich von den Verkäufen u. a. des Projektes Isarblick in Grünwald sowie einer Teilfläche in der Zamilastraße in München geprägt. In Hohenschäftlarn wurde ein bebautes Grundstück mit rd. 2.000 Quadratmetern direkt an einem bereits im Eigentum der STERN IMMOBILIEN AG befindlichen Grundstück erworben. Der zunächst für 2017 geplante Verkauf des Objektes Tulbeckstraße im Münchner Westend erfolgte wie vermeldet (siehe Ad hoc vom 13. April 2018) im Jahr 2018. Die Bilanzsumme der AG lag Ende 2017 bei 58,9 Mio. Euro nach 61,9 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Der Einzelabschluss der AG für das Geschäftsjahr 2017 steht im Investor-Relations-Bereich auf der Seite [1]www.stern-immobilien.com zum Download zur Verfügung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: edicto GmbH Dr. Sönke Knop Tel.: +49 - (0)69 - 905505-51 E-Mail: stern@edicto.de Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält und veredelt Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten. Zielregionen sind insbesondere der Raum München, Kitzbühel und Umgebung, Istanbul und Klausenburg. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Wertund Ertragsoptimierung und der anschließende Verkauf von qualitativ hochwertigen Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und einem hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Gesellschaft ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: [2]www.stern-immobilien.com. 1. http://www.stern-immobilien.com/ 2. http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=659bfd d203cefa51350157eb27163366&application_id=688691&site_id=news_data&appli- cation_name=news 02.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STERN IMMOBILIEN AG Nördliche Münchner Str. 31 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 96991812 Fax: +49 - (0)89 - 69388870 E-Mail: info@stern-immobilien.com Internet: www.stern-immobilien.com ISIN: DE000A13SSX4 WKN: A13SSX Börsen: Freiverkehr in München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700721 02.07.2018

