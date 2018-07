Plan Optik AG: Hauptversammlung 2018 - Vorstellung eines neuen innovativen autonomen Phasentrenners DGAP-News: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Plan Optik AG: Hauptversammlung 2018 - Vorstellung eines neuen innovativen autonomen Phasentrenners 02.07.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen - Vorstellung eines innovativen autonomen Phasentrenners auf der diesjährigen ACHEMA - Guter Geschäftsanlauf im ersten Halbjahr 2018 Elsoff, 02.07.2018 - Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8), die am 27. Juni 2018 in der Westerwaldhalle in Rennerod stattfand, haben die anwesenden Aktionäre allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde zur Gewährleistung einer finanzierungsseitigen Flexibilität auch ein neues Genehmigtes Kapital beschlossen. Ferner wurde die JPLH Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wieder zum Abschlussprüfer gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.planoptik.com im Bereich Investor Relations eingesehen werden. Neue Vertriebsansätze zeigen erste Erfolge In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der anschließenden Generaldebatte stellte der Vorstand die letztjährige Entwicklung detailliert dar und erläuterte die mittel- bis langfristige Unternehmensstrategie. Dabei bleiben die Stärkung des Vertriebs sowie die Entwicklung neuer komplexerer Anwendungen und eigenständiger Produkte zur Vermeidung des steigenden Margendrucks im Fokus. Auf beiden Gebieten konnte Plan Optik bereits Erfolge erzielen. So ist der Einsatz des innovativen Geruchsbeseitigungssystems AIRTUNE in den Stadien bei der Weltmeisterschaft in Russland das Ergebnis einer Vertriebskooperation mit einem russischen Großabnehmer, der sich auf die Ausstattung von Gebäuden, wie z.B. Hotels oder Stadien für Bauträger spezialisiert hat. Der Ansatz zunächst potentielle Großabnehmer und Großhändler zu adressieren stößt auch bei den anderen Anwendungsgebieten von AIRTUNE auf positive Resonanz und soll weiter verfolgt werden. Darüber hinaus wird die Plan Optik für den Vertrieb ihrer standardisierten Wafer eine neue eigene Marke mit einem eigenständigen Markt- und Webauftritt einführen. In einem zweiten Schritt können die Wafer dann von den Kunden bequem über ein Shopsystem geordert werden. Die Produktion und der Vertrieb von speziell für den Kunden angefertigten Lösungen bleibt weiterhin das Spezialgebiet der Plan Optik AG. In diesem Bereich sollen insbesondere über Enticklungskooperationen mit den Kunden die Lösungen und das Know-how von Plan Optik frühzeitig und langfristig in die neuen Produkte der Kunden eingebunden werden. Neue Produktentwicklung zur Markteinführung bereit Neben AIRTUNE hat die Tochtergesellschaft Little Things Factory GmbH ("LTF") nun das zweite eigenständige Produkt der Plan Optik Gruppe zur Marktreife gebracht. Auf der diesjährigen ACHEMA in Frankfurt am Main, der Weltleitmesse für die chemische Technik und Prozessindustrie, hat die LTF ihren innovativen autonomen Phasentrenner erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Die Trennung von Stoffgemischen gehört zu den wichtigsten Prozessen in der Verfahrenstechnik. Beispiele für den Einsatz von Phasentrenner im täglichen Leben sind u.a. Ölabscheider in PKW-Werkstätten oder die Abscheideanlage bei der Aufbereitung von Abwässern. Bei der Trennung zweier Phasen mit dynamischen Durchflussraten fehlt es derzeit allerdings noch an einer geeigneten Lösung. Aus diesem Bedarf heraus hat die LTF einen aktiv gesteuerten Phasentrenner entwickelt, der die Leistungsfähigkeit und die Flexibilität moderner Mikrokontroller in integrierten Systemen nutzt und somit die Trennung zweier Stoffe mit unterschiedlichen Flussraten ermöglicht. Im Gegensatz zu den bestehenden Lösungen kann das System der LTF vollständig automatisiert reagieren, wodurch eine kontinuierliche Trennung auch bei unterschiedlichen Bedingungen gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist das System nicht auf flüssige Stoffe limitiert, was auch die Trennung von Gemischen aus flüssigen und gasförmigen Stoffen in diesem System ermöglicht. Insbesondere die automatisierte Vorgehensweise bietet dem Anwender eine enorme Flexibilität. Durch den eingebauten Mikrokontroller kann das System außerdem mit dem Internet verbunden werden und somit auch ortsunabhängig überwacht und angesteuert werden. Die Resonanz des Fachpublikums auf der ACHEMA war durchweg positiv. Nun gilt es die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren und bei den entsprechenden Maschinen- und Gerätehersteller zu vertreiben. Aufgrund einer deutlich gestiegenen Nachfrage in den beiden Geschäftsbereichen Mikrosystemtechnik und Mikrofluidik verlief das operative Geschäft im ersten Halbjahr 2018 sehr erfreulich. Der Auftragsbestand liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. Die genauen Zahlen und eine umfangreiche Beschreibung des Geschäftsverlaufs werden mit Vorlage des Halbjahresberichts Ende August veröffentlicht. Kontakt: Plan Optik AG Angelika Arhelger Über der Bitz 3 D- 56479 Elsoff Tel.: +49 (0) 2664 5068 10 investor.relations@planoptik.de Über die Plan Optik AG Die Plan Optik AG produziert als Technologieführer strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit seinen Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. 