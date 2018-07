Bellevue Asset Management AG: Erster Healthcare-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit - Bellevue lanciert Pionierprodukt EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Fonds Bellevue Asset Management AG: Erster Healthcare-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit - Bellevue lanciert Pionierprodukt 02.07.2018 / 15:11 Medienmitteilung vom 2. Juli 2018 Erster Healthcare-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit - Bellevue lanciert Pionierprodukt Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt bei der künftigen weltweiten Gesundheitsversorgung eine Schlüsselrolle. Bellevue Asset Management nimmt mit der Lancierung des ersten nachhaltigen Gesundheitsfonds, dem BB Adamant Sustainable Healthcare (Lux) Fonds (ISIN B-USD LU1819585537), per Ende Juni eine Vorreiterstellung am Markt ein. Bereits seit 25 Jahren ist der globale Gesundheitssektor eine Kernexpertise des Unternehmens. Über 20 Healthcare-Anlageexperten verwalten aktuell rund CHF 6 Mrd. in verschiedenen Anlagelösungen. Das Portfolio des neuen Healthcare-Fonds wird 40 Titel aus vier Regionen umfassen, die einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen wurden. Nachhaltige Geldanlagen gewinnen im Markt an Bedeutung Die Relevanz von nachhaltigen Anlagevehikeln ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dabei zählt für viele Kapitalgeber nicht mehr ausschliesslich die Rendite, vielmehr setzen sie auf eine Balance von Ertrag und ethisch, sozial sowie ökologisch vertretbaren Investments. In Deutschland ist der Markt der nachhaltigen Geldanlagen 2017 um 17% auf knapp EUR 100 Mrd. gewachsen, ähnliche Wachstumsraten verzeichnen Österreich und die Schweiz. Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds investiert in nachhaltig geführte Gesundheitsfirmen mit innovativen Geschäftsmodellen. Kostenstruktur und Ressourcenschonung kommen dabei eine zentrale Bedeutung zu. Nachhaltigkeit in der Gesundheitsbranche kann beispielsweise durch eine ökologische Beschaffungspolitik für die Medikamentenherstellung, hohe Sicherheitsstandards bei Produkten und Dienstleistungen sowie der Ausrichtung klinischer Studien nach ethischen Grundsätzen gewährleistet werden. Bei Patienten stehen die Früherkennung schwerer Krankheiten wie HIV oder Krebs, personalisierte Medizin im Sinne einer zielgerichteten Wirkung von Arzneien und effiziente Behandlungsmethoden mit Operationsrobotern bei minimalinvasiven Eingriffen im Fokus. Ein weiteres Nachhaltigkeitskriterium ist in der Preispolitik einer Firma erkennbar: Medikamente sollten möglichst für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich sein. Anlagestrategie: Nachhaltigkeitsfilter und halbjährliches Rebalancing Grundlage des Fonds ist der seit 2007 erfolgreich geführte Adamant Healthcare Index. Aus einem Investmentuniversum von 600 Gesundheitsfirmen werden die 40 attraktivsten Werte (jeweils 10 pro Region) aus den Regionen Westeuropa, Nordamerika, Japan/Ozeanien und den Emerging Markets in einem Portfolio zusammengefasst. Das Portfolio wird halbjährlich überprüft und angepasst. Der Index, auf welchem dieser Fonds konzeptionell basiert, erzielte seit Lancierung eine annualisierte Performance von 16% bei einer 14-prozentigen Volatilität (in USD, per 31. Mai 2018). Er hat damit den MSCI World Index in dieser Periode um 292% und den MSCI World Healthcare Index um über 231% übertroffen. Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds bedient sich der gleichen Methodologie, es wird jedoch zusätzlich ein Nachhaltigkeitsfilter berücksichtigt, der das Investmentuniversum auf unter 300 investierbare Unternehmen reduziert. «Unternehmen müssen, um im Fondsportfolio zu bestehen, mehrere Kriterien erfüllen: Sie sollten zu den nachhaltigsten Unternehmen ihrer Branche zählen (Best-in-Class-Ansatz), keine schwerwiegenden ESG-relevanten Kontroversen vorweisen, die Prinzipien des UN Global Compact einhalten und in keinem kontroversen Geschäftsfeld des Gesundheitsbereichs aktiv sein, wobei wir alle Kriterien individuell prüfen», fasst Cyrill Zimmermann, Head Healthcare Fonds & Mandate und Mitglied der Geschäftsleitung, zusammen. Kooperation mit dem globalen Nachhaltigkeitsspezialisten Sustainalytics Bei der Nachhaltigkeitsbewertung wird das Fondsmanagement-Team, zu dem auch Zahide Donat und Samuel Stursberg gehören, von der auf Nachhaltigkeit spezialisierten international tätigen ESG-Ratingagentur Sustainalytics unterstützt, die weltweit 11 000 Aktien- und Anleihenemittenten aus 42 Industrien hinsichtlich ihrer ESG-Leistungen analysiert und bewertet. «Nach einem sehr konstruktiven Austausch und eingehenden Evaluationsprozess freuen wir uns sehr, Bellevue als unabhängiger Partner bei der Implementierung nachhaltiger Strategien im Anlageprozess zur Seite zu stehen», erläutert Tim Langer, Manager Client Relations von Sustainalytics, die neue Kooperation. «Wir ergänzen Bellevues Kernexpertise im Healthcare-Sektor um den zunehmend wichtigen Faktor der Nachhaltigkeit. Insbesondere gewährleisten wir auch den lokalen Research-Zugang in dem für Bellevue Asset Management sehr wichtigen asiatischen Markt» Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fund erfüllt zudem die strengen Qualitätsstandards für nachhaltige Finanzprodukte UZ 49 des Österreichischen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus und ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens. Für weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch Bellevue Asset Management Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit einem Kundenvermögen von CHF 9.4 Mrd. zu den führenden Investment-Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten. Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YJDGLPTJHI Dokumenttitel: Medienmitteilung Ende der Medienmitteilung 700723 02.07.2018

