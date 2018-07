Die Commerzbank hat Aumann mit "Buy" und einem Kursziel von 72 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Automotorteilen werde am Markt noch nicht richtig verstanden, schrieb Analyst Stephan Klepp in einer am Montag vorliegenden Studie. Aumann zähle zu den wenigen Hochtechnologie-Unternehmen, die unmittelbar in der Technik des elektronischen Antriebs aktiv seien. Allerdings dürften die Skeptiker ihre Meinung im zweiten Halbjahr ändern./bek/ag

Datum der Analyse: 02.07.2018

ISIN DE000A2DAM03

