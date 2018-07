Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Ströer nach der Übernahme der APN Outdoor Group durch den Kontrahenten JCDecaux auf "Buy" belassen. Die Übernahme lasse auf einen fairen Wert für Ströer von 90 Euro schließen, was Aufwärtspotenzial für sein bei 76 Euro beibehaltenes Kursziel biete, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit einem Marktanteil von fast 60 Prozent sei Ströer der führende Anbieter auf dem deutschen Markt für Außenwerbung./bek/ck Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-02/15:36

ISIN: DE0007493991